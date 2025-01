“En el ámbito escolar , la detección suele producirse cuando el profesorado identifica rasgos que van más allá de lo esperable para la edad del estudiante. Un primer 'aviso' es, con frecuencia, su intensa participación en clase : plantean preguntas poco habituales, exhiben un razonamiento muy maduro o muestran aburrimiento cuando la actividad no supone un auténtico desafío. Además, su forma de expresarse suele sobresalir, ya que manejan un vocabulario amplio y mantienen una curiosidad inagotable que no se conforma con explicaciones superficiales”, explican a la web de Informativos Telecinco Mario y Maider Belda, ingeniero y psicopedagoga con altas capacidades y autores, junto con Beatriz Belinchón, madre de una niña con altas capacidades, de la guía ‘Hijos con altas capacidades’ (editorial RBA), recientemente publicada y dedicada a padres y entidades escolares.

Podríamos pensar que un niño con altas capacidades será brillante en cuanto a evaluación académica se refiere, pero eso no ocurre en todos los casos. “Pueden aburrirse cuando el contenido no supone un verdadero reto, lo que se traduce en un rendimiento que no hace justicia a su potencial. Además, su perfeccionismo puede generar frustración si no cumplen las altas expectativas que se imponen. Por ello, más que centrarnos únicamente en las notas, es recomendable proponer un entorno que fomente su curiosidad, facilite la exploración de sus múltiples intereses y atienda sus necesidades emocionales”, explican los tres expertos que están detrás del libro ‘Hijos con altas capacidades’.