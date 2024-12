Como en el caso de la joven Elena Huelva, ha sido la hermana de la pequeña Paula Cisneros la encargada de hacer pública la noticia de su triste fallecimiento . A última hora de la tarde del 17 de diciembre de 2024, Sara Cisneros publicaba un comunicado en el que informaba que Paula, de 16 años de edad, había muerto tras un duro año luchando contra un sarcoma . En este mismo mes, pero en 2023, la influencer también informó del diagnóstico de la enfermedad de su hermana, mostrando una gran unión familiar en torno a ella, que también padecía síndrome de Down.

"Desde hoy, nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, canta y baila sin dolor y sin medicación. Paula, has ganado a la vida, porque en menos de 17 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte y porque has sabido ganarte a cada persona que se ha cruzado contigo. Te amamos con todo nuestro corazón, nos vemos en nuestra estrella cada día", fueron las palabras con las que Sara anunciaba el deceso, causando una gran conmoción entre todos los que la querían y conocían.