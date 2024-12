José María Almoguera se pronuncia sobre si le gustaría coincidir con Carmen Borrego o Paola Olmedo en 'GH DÚO'

Sabemos que la relación con su madre ha pasado por muchos altibajos, y aunque todavía no ha vuelto a ser la misma de antes, parece que madre e hijo continúan intentando limar asperezas poquito a poquito. Por ello, 'Socialité' se ha puesto en contacto con él para saber si le gustaría coincidir con ella o con su ex, Paola Olmedo en 'GH DÚO'.

''Lo afronto con muchas ganas, mucha ilusión, también con mucho miedo. Nunca he hecho un reality. Tampoco antiguamente he sido consumidor excesivo de realities, por lo cual voy un poco a ciegas'', nos dice de primeras sobre cómo se siente.

''Me preocupa más 24 horas encerrado que 24 horas con cámaras. Soy una persona muy activa que está siempre haciendo cosas. Para sacarme a mí de mis casillas es muy complicado'', afirma el hijo de Borrego.

Y se pronuncia sobre con quién le iría mejor concursar en 'GH DÚO' , aunque de manera escueta: ''No tengo ni idea'', y deja en el aire quién será su pareja en el reality.

El programa ha hablado también, en exclusiva, con Paola, quien se pronuncia sobre su ex: ''Yo en ese aspecto mediático no le conozco'', y continúa: ''No creo que tenga ningún problema con nadie''.