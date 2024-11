Belén Rodríguez ha concedido en 'Fiesta' su entrevista más dura tras conocer que tiene un tumor en la garganta: "Sé que esto va a salir bien"

Belén le ha contado a Emma García cómo se enteró de la noticia, cómo afronta los posibles tratamientos y qué personas están siendo su mayor apoyo

El emotivo reencuentro de Belén Rodríguez con Emma García tras anunciar su cáncer: "Yo te decía que fueras al médico"

El pasado martes una noticia sacudía Mediaset. Belén Rodríguez, una de sus colaboradoras más míticas e indispensable de programas como 'El debate de Gran Hermano', anunciaba a través de una exclusiva que tiene un tumor en la garganta.

La colaboradora de 'Fiesta' le concedía a su gran amigo Iván Reboso una emotiva entrevista en la que contaba sin ningún tipo de rodeos que le acababan de detectar un cáncer. Belén, que se caracteriza por una gran naturalidad y por sus ácidos comentarios, se ha sentado en el programa de Emma García para hablar sin tapujos sobre el mazazo que ha recibido pero que no podrá con ella:

"Me empezó a doler la garganta en el mes de mayo y pensé que era un catarro que se me había complicado, pero me di cuenta de que era algo más importante aquí, fue un día que estaba yo aquí en el programa y tú me dijiste que estaba chillando mucho. Yo te contesté que tenía el oído mal y me di cuenta, al verbalizarlo, que efectivamente mi oído estaba mal, que algo pasaba. Yo sabía que tenía algo malo, lo tenía clarísimo. Voy al médico porque me lo dijo mi ginecóloga. Le dije que tenía un dolor horrible en el oído y en la garganta y me dijo que me fuese al otorrino".

Belén ha compartido con Emma García no solo cómo se dio cuenta de que algo no iba bien, si no también de cómo recibió la noticia de boca del doctor que la acompañará durante todo el proceso:

"Yo conozco mucho mi cuerpo y nunca me encuentro mal, no tengo dolores, no me molesta nada y yo estaba tomando medicamentos para la alergia porque pensaba que era eso, lo había buscado en Google y me salía eso. A mí me gusta ir a los médicos sola y fui sola. Me lo dijo mi médico, un doctor maravilloso y me lo dijo tal cual, me dijo lo que era. Me empezaron a temblar las piernas y me puse muy nerviosa, él me dio un abrazo y me dijo que iba a estar conmigo todo el tiempo. Yo en el fondo sabía que tenía esto y por eso no quería ir al médico, porque sabía lo que me iban a contar".

No sabes cómo te queremos y cómo te admiramos

Emma García ha reconocido al inicio del programa que tiene un gran cariño a Belén, una persona a la que ha tardado en descubrir pero que se ha convertido en alguien importante para ella: "Una persona a la que le acaban de dar esa noticia y que es ella la que te tranquiliza a ti, eso es de una generosidad infinita. ¿Tú no sabías lo muchísimo que te queríamos?". Y es que, tal y como ha reconocido la propia Belén, Emma García llama a diario a Belén para interesarse por su estado de salud.

Belén, emocionada por los mensajes de ánimo que recibe

Aunque Belén presume de ser una de las personas con más haters bloqueados en redes, lo cierto es que la colaboradora se ha encontrado con un aluvión de mensajes de ánimo con los que no contaba. Muy emocionada, Belén le ha explicado a Emma que su intención es contestarlos todos:

"No me esperaba la cantidad de mensajes de ánimo y cariño que he recibido. Mi intención es contestar a todos y voy a tener tiempo ahora. Tengo que reconocer que no estoy leyendo todo porque si no sería imposible sacar esto de mi cabeza. Estoy emocionada por lo mucho que la gente me quiere, tengo un subidón de emociones que aún no he asimilado (...) A mí me gusta mi soledad, lo que más me agobia de todo esto es perder la rutina que tengo y que me encanta. De momento no he tenido ningún bajón, alguna vez me pasa por la cabeza algún pensamiento tipo 'no llego a Navidad', pero se me va rápidamente. Mi amiga Esperanza Gracia me dice que lo que me pasa es que estoy en shock, que aún no lo he asimilado y que no me estoy dando cuenta de lo que pasa".

¿Cómo afronta Belén la enfermedad y su tratamiento?

Pese a que en su entrevista a Iván Reboso Belén explicaba que no piensa enfrentarse a tratamientos que la dejen "sin dignidad", la colaboradora está preparada para iniciar el tratamiento que sus médicos le aconsejen. Belén se siente fuerte y con energía para afrontar el proceso, pero desearía no perder su rutina diaria:

"Yo lo único que sé es que tengo un tumor y es malo. Aún no me han hablado de tratamientos ni de cómo lo vamos a atajar. Yo lo que quiero es, mientras pueda, darle normalidad a mi vida y hacer mis rutinas, mi gimnasio, mis compras. Yo no me siento enferma, no tengo la sensación de que pasa algo grave, solo cuando me veo metida en esos tubos (...) Yo soy muy brujita y sé que esto va a ir a bien, tendré que pasar por muchos tratamientos y momentos complicados, pero de verdad que creo que va a salir todo bien".

Belén recuerda una de las peores etapas de su vida

Aunque este es sin duda un momento difícil para Belén, la colaboradora de 'Fiesta' ha contado por primera vez en televisión que la etapa más complicada de su vida fue sin duda hace algo más de un par de años, cuando se sucedieron una serie de hechos que hicieron a Belén tocar fondo:

"Hace dos años y pico viví una serie de episodios en muy corto plazo que me destrozaron y me hicieron perder pie y entrar en bucle. Ahí me hundo y tiro la toalla a nivel personal. Yo he pasado por experiencias en mi vida dolorosísimas y salgo adelante, pero en ese momento me encuentro que no soy capaz. Un día me miré en el espejo y no me reconocí, había perdido por completo mi autoestima y en ese momento decidí que se había acabado, que debía coger de nuevo las riendas de mi vida y decido dedicar las 24 horas del día a mí, a cuidarme a mí. Pero todo eso ha pasado, he vuelto a quererme y eso ya no me lo va a quitar nadie (...) Hasta ahora me he callado todo lo que me pasó por no hablar de otras personas y mi bruja me decía 'todo eso que te estás callando se te va a ir a la garganta'. Yo no sé si será así o no, pero todas las cosas que yo me he callado las tengo aquí, en la garganta. Esto también va a ser un punto de inflexión, a partir de ahora me voy a respetar y dejar salir lo que tenga que salir porque yo lo he pasado muy mal, he sufrido mucho, yo he estado horas y horas llorando sola en mi salón".

