A pesar de que Emma García y Belén Ro han sido compañeras de cadena durante dos décadas ha sido en los últimos tiempos cuando las dos comunicadoras han estrechado lazos. El fichaje de Belén por parte de ‘Fiesta’ le ha permitido conocer en profundidad a la presentadora guipuzcoana y ambas han forjado una amistad que se muestra inquebrantable. “Me he abierto con ella en plató como no me he abierto con nadie en la vida. La llamé, se lo conté y no pudo estar más cariñosa”, dice.