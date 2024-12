El actor nos cuenta que ha llevado a cabo un cambio en su estilo de vida y que este se ha traducido en este evidente gran cambio físico: "Fue poco a poco, no tenía ningún interés en el deporte", confiesa en el plató de 'Fiesta'. "Llegué muy pronto a Madrid y en los 90 no había tantos gimnasios ", añade. Ya a los treinta años comienza a interesarse por el deporte, hasta el día de hoy, que tiene cincuenta y cuatro.

"Hay mucho trabajo, me motiva" dice Nacho Guerreros cuando le preguntan por sus hábitos deportivos y saludables. "Me levanto temprano todos los días, me lo pide el cuerpo. La costumbre es lo que da el hábito. Si te levantas un día y te pones objetivos a largo plazo, no funciona. Yo empecé a nadar y cuando te vas poniendo objetivos a corto plazo, empiezas a ver resultados".