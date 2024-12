Los famosos que tuvieron suerte con la Lotería de Navidad: desde la reina Letizia a Carmen Lomana

Desde que el sorteo comenzó, son muchos los rostros conocidos que han ganado algún premio en la Lotería de Navidad y 'Socialité' ha recordado quiénes han sido en algún momento los más afortunados , que la verdad, no son pocos.

La primera en la lista no podía ser otra que la reina Letizia ya que siempre guardará muy buen recuerdo del 22 de mayo de 2004, no solo porque fue el día en el que contrajo matrimonio con el rey Felipe, si no porque consiguió ganar un premio en la Lotería de Navidad.