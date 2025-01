Al ver una expresión alegre en su cara, el presentador le preguntaba si le hacía feliz esta decisión de los espectadores. Era entonces cuando el concursante aprovechaba para sincerarse: "Sí, porque prefiero irme el jueves y estoy feliz porque lo veo cada vez más cerca . Ya he vivido esta experiencia, ya sé cómo es. No me encuentro cómodo, vamos a salir ganando tanto yo como parte de la casa. Desde aquí, por favor, los que me apoyáis, haced posible que me vaya ", pedía muy convencido.

Al escuchar su nombre, el colaborador alucinaba y se mostraba de lo más agradecido: "No me lo creo, qué fuerte. Muchas gracias a toda la gente, no me lo puedo creer. Muchas gracias, eh. No me lo esperaba para nada", reaccionaba emocionado.