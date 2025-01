La vida en la cárcel de Miguel Carcaño: "Ha tenido a José Bretón de compañero de celda"

Se había informado de que Carcaño y Bretón habían acudido juntos a sesiones de terapia grupal con otros reclusos como Sergio Morate , condenado a 48 años por los asesinatos de Marina Okarynska y Laura del Hoyo. Pero ahora se ha podido saber que Bretón y Carcaño han compartido la misma celda hasta hace unos meses y no se descarta que sigan siendo compañeros. Asimismo, este medio ha podido saber que Carcaño también ha sido compañero de Antonio Ángel Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal , condenado a más de 70 años de cárcel por agresiones sexuales a menores, ahora encarcelado en la cárcel de Alhaurín de la Torre, y que mantuvo contacto con Miguel Ricart, el único condenado por el caso Alcàsser , que salió de prisión en 2013.

Los especialistas que han tratado con Carcaño en todos estos años tienen opiniones diferentes sobre su actitud. Unos apuntaban que poco después de su arresto "conversar con él era similar a hablar con un niño pequeño, con una persona inocente". Pero otros consideran que nunca ha sido así. De hecho, creen que siempre ha sido una persona inteligente y que siempre ha sabido lo que hacía y decía: " Ahora Miguel no es el mismo , eso sí. En 16 años la gente madura. Y la cárcel pesa . Se ha vuelto menos hablador con el paso de los años".

Otro dato que destacar es que Miguel Carcaño no ha sido padre en la cárcel , un deseo sobre el que se informó el año pasado . A pesar de haber tenido varias parejas y mantener en la actualidad una relación con la familiar de otro presidiario, no han dado este paso. Las fuentes conocedoras de la situación del sevillano en la cárcel cuentan que " ya le han denegado más de 40 permisos " y dejan claro que " aunque tuviera un hijo, en ningún caso obtendría permisos penitenciarios para salir antes de prisión".

En cuanto a su vida en la cárcel, centra su día a día en su trabajo como panadero , un oficio por el que percibe alrededor de 500 euros de pensión "inembargable" . Además, nos confirman que para realizar este empleo "Carcaño está dado de alta en la Seguridad Social y está cotizando". "Los salarios de la cárcel están muy alejados de los que se perciben fuera de ella, están limitados", detallan. Cabe destacar que el trabajo más solicitado en las prisiones es el encargado de cuidar los cuchillos de la cocina, ya que siempre tiene que ser una persona de cierta confianza en las instalaciones. Y él, por ahora, no puede optar a este puesto.

Todavía no se ha encontrado el cuerpo de Marta y solo faltan cinco años para que su asesino pise la calle. Antonio del Castillo, el padre de la joven, se ha pronunciado en la web de Informativos Telecinco para confesar como se siente: "Va a salir de la cárcel y yo sigo con asuntos pendientes en los juzgados". A pesar de todo, la familia no se rinde y tratará de agotar todas las opciones posibles para encontrarla. Porque a Marta no la olvida nadie.