La demanda, obtenida por TMZ y que según el diario 'The New York Times' fue presentada el pasado viernes en California, acusa a Baldoni y a los estudios Wayfarer de embarcarse en un "plan de varios niveles" para dañar la reputación de Lively después de que ella denunciara el "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje.

Las reacciones en la industria no han tardado en llegar, y numerosas figuras del mundo del cine y el entretenimiento han decidido apoyar a la intérprete y esposa de Ryan Reynolds.

Los directores Paul Feig y Shawn Levy también han querido apoyar a la actriz públicamente. Feig, que dirigió a Lively en 'Un pequeño favor', ha asegurado en un mensaje en X -antes Twitter- que "realmente no se merecía esta campaña de desprestigio contra ella".

"He hecho dos películas con Blake y todo lo que puedo decir es que es una de las personas más profesionales, creativas, colaboradoras, talentosas y amables con las que he trabajado", ha declarado. "Creo que es horrible que le hayan hecho pasar por esto", ha añadido.

Levy, que ha trabajado con la actriz en 'Deadpool y Lobezno', ha compartido una captura de pantalla de la noticia de 'The New York Times' que detalla la campaña que habría sufrido, y ha declarado: "Orgulloso de poder llamar a Blake Lively amiga" .

La escritora del libro en el que está inspirada la película de 'Romper el círculo', Colleen Hoover, ha sido una figura más que no ha dudado en apoyar a Blake a través de Instagram con una foto de las dos dándose un abrazo en una sala de cine: "No has sido más que honesta, amable, comprensiva y paciente desde el día en que nos conocimos. Gracias por ser exactamente el ser humano que eres. Nunca cambies", ha subrayado.