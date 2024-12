Conocidas como 'las 27', aunque ya el número se ha elevado, Grav explica en el vídeo remitido a los medios junto a un comunicado escrito que "pasar por este proceso no es fácil", habla de "grietas" en el sistema y en la sector del cine y justifica por qué esta denuncia se hace públicamente, y no por vía policial.

En el texto, las firmantes aseguran que no buscan "venganza, sino sanar" y que "las que ya están y las que están por llegar no tengan que sufrir lo que vivimos nosotras ".

Hacen hincapié asimismo en que se trata de situaciones que a menudo ocurren en la intimidad, o no siempre dejan pruebas físicas. Además, el abuso de poder es difícilmente punible si no hay un contrato firmado, limitaciones legales que "dejan a las víctimas en una posición de indefensión que no se debería tolerar".