Adara Molinero y Rodri Fuerte terminaron su noviazgo hace dos años después de una relación muy intensa. El influencer desea sanar todas sus heridas abiertas y es por ello que se abre como nunca sobre su expareja: “Es la relación más intensa y de verdad que he tenido”, comienza admitiendo. El ex gran hermano recuerda los años que pasó junto a Adara y, además de desvelar los aspectos más desconocidos del inicio de su romance, reconoce que estar con ella le enseñó muchas cosas sobre el amor: “Ha sido la relación que más me ha marcado”.