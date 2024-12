Durante los últimos años, el exconcursante de ‘GH’ ha sido muy receloso de su vida privada, evitando dar detalles de su vida amorosa. Sin embargo, durante sus terapias con la psicóloga, ha roto su silencio para explicar cómo se reencontró con Rodri. Envueltos en medio de una polémica sobre una supuesta infidelidad hacia Gianmarco Onestini , pareja de ella en ese momento, tuvieron un acercamiento: “Nunca lo he contado”.

Rodri se sincera sobre todas las dificultades a las que tuvieron que hacer frente en los comienzos y todas las críticas que recibieron. “Yo estaba con una persona con la que yo no me llevaba bien y Bea se llevaba mal en su día”, explica el influencer y añade: “Hablan de cosas que no saben y te tiran a los leones en redes”. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se abre en canal para hablar de los miedos que sintió en los primeros momentos de su relación: “Siempre sentía que teníamos una amenaza cerca, que iba a pasar algo, tenía ese miedo de que en cualquier momento esa estabilidad se fuera”.