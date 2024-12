Como un libro abierto, Adara Molinero muestra sus más profundos sentimientos y saca a la luz una parte de ella totalmente desconocida hasta ahora. La exconcursante de ' Gran Hermano ' se sincera como nunca antes en el programa 'En las mejores familias' y pronuncia unas desgarradoras palabras con un claro mensaje a Rodri Fuertes . Después de contar el duro golpe que vivió cuando su ex eligió estar con Marta Castro , la influencer, entre lágrimas, hace una importante confesión que deja retratados sus verdaderos sentimientos hacia él.

Tras saber que Rodri Fuertes no iba a volver con ella y que quería seguir adelante con Marta Castro, Adara Molinero aprendió una importante lección gracias a su exnovio. "Me hizo aprender que por mucho que quieras a una persona... El amor también es dejar ir", explica la exconcursante de 'Supervivientes', totalmente destrozada. Una sabia lección que a día de hoy continúa empleando para no seguir intentando retomar su relación con el influencer.