En casa del boxeador se encontró también con Elsa Mateos, que no tiene relación con su familia y aceptó la invitación de su amigo para pasar juntos las Navidades. Los tres se mostraron muy felices con su reencuentro y, tras la marcha de la vasca a Bilbao, Juan y Adrián se desplazaron hasta Barcelona para ver a otra compañera de edición, Daniela Cano .

Otro reencuentro cargado de felicidad y buen rollo, en el que dejaron patente que los problemas que vivieron en la casa de Guadalix de la Sierra se quedan allí y que su relación ahora es estupenda. Tanto es así que, nada más verse, comenzaron los gritos de alegría. "Falta Shadow", le decía Adrián a la colombiana, que no llevó a este encuentro en la Ciudad Condal a su querido gato, Shadow , del que siempre hablaba en el reality porque lo trata y quiere como a un hijo.

A los seguidores de 'Gran Hermano' les ha encantado ver que los tres se han reencontrado en Barcelona y que han derrochado sonrisas y buen rollo: "¡Qué bueno verlos juntos!", "Qué bueno que os llevéis bien los tres también", "¡Qué alegría verlos juntos!", "Maravilloso veros juntos", "Me gustáis muchísimo... La buena gente se une", "Qué bien veros a los tres juntos", "Me encantáis, viva la amistad", "Sois los mejores", "Qué guapos los tres y qué bien bailáis", "Qué trío de bellezas por dentro y por fuera", "Los mejores de 'Gran Hermano', me encantáis".