A través de sus historias temporales, Elsa ha realizado un ‘Preguntas y respuestas’ con el que ha dejado a sus miles de seguidores conocer un poco más de su faceta más personal. Es entonces cuando uno de ellos se ha interesado por saber cuántas veces se ha enamorado a lo largo de su vida, razón por la que la concursante de GH ha comenzado haciendo referencia a su vídeo de presentación: “ Dije, no te enamores que el amor no es bueno , es traicionero. Lo sigo diciendo”, ha comenzado explicando.

A pesar de sus palabras, la del País Vasco ha querido aclarar que sí ha experimentado el amor verdadero. Sin embargo, solo lo ha hecho en una de las tres relaciones que ha tenido según ella misma ha explicado: “Enamorarse es una palabra potente pero me he enamorado. Yo creo que una vez en esta vida. He tenido siempre pareja, tres parejas. Una estuve tres años, otra dos y otra, cinco. Y realmente enamorada estuve de esta última”, ha confesado.