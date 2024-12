" Mis papis se divorciaron cuando yo tenía 10 años , y digamos que desde hace 20 años no tenían muy buena relación . En este 2024; la boda de Blanqui , el nacimiento de Mateo y Supervivientes ha marcado un antes y un después y estas Navidades las hemos pasado juntos y ahora estamos de viaje todos por el sur de Francia visitando unos pueblos monísimos", ha explicado de su actual situación familiar la exconcursante de 'Supervivientes'

El haber llegado a ese punto y a ese entendimiento, aunque hayan adoptado caminos separados es algo que valora mucho la joven chef y así lo ha querido transmitir a sus seguidores. "Mirar los asientos del coche y ver que está papá al volante y mami en el copi me pone tan feliz que me explota el corazón", ha manifestado Miri de cómo está siendo este viaje que no va a olvidar fácilmente.