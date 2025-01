Ibai Llanos, el famoso youtuber, streamer, presentador, creador de contenido y ahora famoso por sus vídeos motivacionales donde muestra el gran reto al que se enfrenta por cambiar su aspecto físico . Con más de 100 días de de duros entrenamientos, Ibai no ha perdonado el día de Nochevieja y ha subido un vídeo a redes sociales donde muestra que, hasta el día de Nochevieja estuvo cumpliendo con su promesa .

Cada vez los entrenamientos de Ibai se van complicando más, como este circuito de piern a en el que combina sentadillas búlgaras con peso muerto y hip thrust. Estos ejercicios son perfectos para conseguir unas piernas fuertes y definidas, pero requieren algo de técnica y experiencia por lo que no es recomendable empezar por ellos cuando se está comenzando a hacer ejercicio.

Es el caso del presentador, que, como el asegura en el vídeo son ejercicios "duros". "Mira que a mí me gusta hacer pierna, pero desde que he descubierto a los rumanos, los búlgaros y los croatas...", añade. Aún así, el dolor que parece sentir en cada uno de ellos no es suficiente para frenarle y conseguir que se rinda. Ibai Llanos tiene más que claro que conseguirá el reto por el que lleva entrenado 103 días en total.