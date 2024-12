Omar Montes reta a Jesé Rodríguez tras su pique al comparar quién tiene más dinero

"A no ser que él sea colega de Hacienda... No puede soltar locuras por la boca sin saber, yo me reí después porque yo no tengo problema, cuando él quiera yo saco un extracto y se lo enseño, a ver quién tiene más dinero de los dos... Y después hay que contar con lo que no se tiene en el banco", ha añadido Jesé en su entrevista, mostrando que no le habían sentado muy bien las palabras del amigo de Fabio Colloricchio, que por otra parte no cree que sean ciertas.