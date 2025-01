Patri no lo ha estado pasando bien este último mes. Después de verla destrozada por la marcha de Lester del hogar familiar por una fuerte pelea, parece que recupera su alegría fuera del país. El matrimonio ha querido hacer una escapada a Suiza para despejarse y comenzar de la mejor manera el nuevo año. La que fuera tentadora de 'LIDLT' ha compartido con sus seguidores sus propósitos de año nuevo , entre ellos, seguir en terapia de pareja con Lester, "tenemos que mejorar como pareja" , asegura la catalana.

Lester, prefiere tomarse con humor, pero la influencer prefiere no seguirle la broma y le insiste en que tienen que mejorar para este 2025. Estos últimos meses lo han pasado muy mal debido a que no han sabido adaptarse a los grandes cambios que han sufrido y la catalana no está dispuesta a pasar por eso de nuevo. Además, Patri cuenta cuales son el resto de objetivos que se ha propuesto este año.