La extendedora, muy dolida, tacha a Lester de inmaduro y de no saber enfrentar situaciones complicadas: “Él me estaba atacando y cuando he dicho lo que pensaba no ha podido debatir y se ha largado”. Además, la creadora de contenido aprovecha que su marido no está delante para defenderse de las fuertes acusaciones que ha hecho sobre ella, “exagera mucho”, aclara Patri Pérez ante las cosas que Lester, dentro de su enfado, ha confesado acerca de su persona y su relación.