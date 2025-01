Tal y como han comentado en directo, Omar Suárez ha sido uno de los 'salvados' por el texto. "A mí me mandó un osito que nos mandó a varias personas", dice. Pero en otro mensaje más personalizado, Bárbara Rey le ha deseado lo mejor al periodista. " Hola amigo, te deseo todo lo mejor de este mundo y mucha salud feliz 2025 que va a ser muy bueno, bueno y cuatro corazones ", reza el texto que ha recibido.

En cambio, tanto a Leticia Requejo como a Antonio Montero les han llegado una dura felicitación de año por parte de la vedette. Al parecer, Rey habría elegido a quién le envía unos buenos deseos y a quiénes no tan buenos. " Cuando tú j*des a una persona que no es mala, prepárate porque la vida te va a j*der el doble, eso se llama Karma ", les ha dicho según han contado en directo en el programa.

Requejo ha reaccionado al dardo recibido por ella. "Yo tengo que decir que no me ha ofendido porque a mí Bárbara me manda muchos mensajes de este tipo que son mensajes que a ella le envían y ella los reenvía", asegura.