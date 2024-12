La vedette Bárbara Rey aseguraba en primer lugar que esto sí le parecía "grave, serio y doloroso" , restándole importancia a todo el tema suyo con el rey Juan Carlos I , algo que Terelu compartía también puesto que "hablar de un hijo siempre es más doloroso". "Yo tengo la conciencia muy tranquila. He sido muy buena madre, con errores como todo el mundo. Me he preocupado siempre de que no le falte de nada y lo que ha hecho conmigo mi hijo es inhumano" , contaba Bárbara Rey.

Y es que según la vedette, su hijo tiene "una percepción de la realidad completamente distorsionada e incluso se cree sus propias mentiras" . A su vez, recordaba a todos que esto es un tema que ha hablado con psiquiatras, pero que a día de hoy le sigue sorprendiendo: "He escuchado cosas tan serias y graves que me quedo loca".

Bárbara Rey resaltaba que, a pesar de haber sufrido malos tratos de su padre, su hijo no tiene por qué ser agresivo ahora: "Pegó un giro y cambio y actuó de una manera... hay cosas de mi hijo que no voy a poder decir nunca. Es mi hijo y cualquier madre que tenga un hijo lo entenderá". La vedette reaccionaba a las palabras de Ángel Cristo en donde asegura que tiene miedo de lo que pudieran decir tanto su hermana Sofía como la propia Bárbara: "Las que hemos tenido miedo de él hemos sido nosotras. Desde muy pequeña. El trato con su hermana no ha sido buen trato. Pero no he permitido que mi hija le denunciase nunca".