"La vida te pone delante problemas, la frustración que yo tenía en aquel momento era enorme, no lo niego, pero conseguí tirar hacia adelante y la verdad es que ahora considero que mi vida es mejor que la de antes (...) No estuve solo, al principio tuve la ayuda de un grupo de psicólogos, psiquiatras y también la de antidepresivos , pero rápidamente les dije que estaba bien, que si se quedaban a mi lado era para hablar de lo que tenía pensado hacer a partir de ese momento".

Para este italiano afincado en España, lo que le ocurrió hace seis años no solo supuso una nueva oportunidad de vida, si no que además le supuso un tremendo aprendizaje. Y es que Davide tuvo que reinventarse y aprender a utilizar las prótesis que desde entonces en adelante le iban a acompañar a diario:

"Entreno unas tres horas diarias. La gente se cree que las prótesis que llevo son como del futuro, pero en realidad es un sistema muy sencillo. Mis prótesis de brazos, por ejemplo, llevan unos sensores que reaccionan a las contracciones de mi muñón. No fue fácil adaptarme a ellas e incluso llegué a pensar en dejarlo en varios momentos, pero seguí y me acostumbré a vivir con ellas, ya no pienso en qué tengo que hacer para que se muevan las prótesis, ya es algo que me sale solo. Hago vida normal y por las noches les cargo la batería porque consumen mucha energía".