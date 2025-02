09:30 H Dani no se encuentra bien

Marieta dice que tiene un ataque de frío y Dani echa cuentas de que "esta noche no hay nada, ¿no?" Y en cuanto tiene el no, informa: "yo hoy a las ocho de la tarde esty durmiendo". José María le anima y le dice que se le va a poner un sistema inmunitario que ahora "vas a poder dormir en Siberia en calzoncillos". Dice Dani que él sabía que no venía a Gran Hermano a estar de lujo, pero tampoco a sufrir "y ahora mismo no estoy bien".