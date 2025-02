Javi y Vanessa hablan del punto en el que está su relación y él reconoce que "ha hablado con otras mujeres", lo que antes negaba

Descubre la conversación entre la pareja cuando pensaban que no les estaban grabando

Vanessa estallaba contra Javi por su confesión a Maica: "Por aquí ya no paso, hasta luego"

Javi y Vanessa se han sentado juntos en el plató del debate y han aclarado en qué punto está su relación después de que él abandonara 'GH DÚO' y descubriera las dudas de ella sobre su relación y los celos que ha sentido su mujer ante la buena relación con Maica en la casa: "Estamos juntos, pero no estamos bien".

Después de todo lo vivido durante la gala con la pareja, Javi afirmaba que "la cosa está un poco tibia" entre ellos y que en estos días no han hablado mucho: "Necesitaba salir, que me diera el aire, tenía la cabeza muy saturada. Tenemos hablando, pero poco a poco".

Javier se sincera: "He chateado con un par de chicas"

Pero después de las explicaciones de su marido, Vanessa desvelaba algo: "Como sospechaba, hay algo más que no me ha contado. Me ha pedido que necesita su tiempo estos días". Javi explicaba esto: "Los tiros van porque he chateado con un par de chicas, pero nada más". Aunque ella confesaba que "ya no le cree".

"El jueves cuando sale me dice que no se sentía bien en la casa porque no me lo había dicho que había cosas, yo me he quedado un poco en shock porque ya no sé qué creerme", decía ella y, es que Vanessa ya sospechó en su momento que Javi había tenido algo con otra mujer. "Esto es lo que borré yo y ella me había pillado", reconocía Javi.

Vanessa, ante esto explicaba por qué hay situaciones de Javi con Maica que le han molestado: "Reconozco que tengo un problema, son los celos, esto comenzó en 'Gran Hermano 19', yo nunca he sido una persona celosa hasta que me encuentro situaciones con las que me encuentro pequeñita".

Javi desvela que Vanessa sintió celos de Daniela

Aunque ella reconocía que Maica no ha sido la persona que le provocaba los celos cuando participaron en 'Gran Hermano 19', lo que terminaba desvelando Javi: "Tuvo celos de Daniela". Y este aseguraba que a todas sus compañeros de 'Gran Hermano' siempre las ha visto como a sus hijas.

Vanessa y Javi, pillados en el plató: su conversación durante la gala

Pero esto no se quedaba aquí, Javi y Vanessa también se enfrentaban a las imágenes de la conversación que nuestro programa pilló de ellos durante la gala del pasado jueves mientras pensaban que no les grababan.