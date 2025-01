El mensaje de Álex Ghita a Adara tras entrar en 'GH DÚO'

Álex Ghita , personal trainer y ex de Adara Molinero , es concursante oficial de 'GH DÚO' . Este jueves, en su gran estreno, Álex ha llegado a la casa de Guadalix, donde se ha reunido con todos sus compañeros. Pero antes de conocer el que va a ser su hogar durante las próximas semanas, Carlos Sobera ha compartido un rato de charla con él en la sala de expulsiones.

Rodeado de fotos de Adara, el presentador le daba la bienvenida. "Gracias, es un placer estar aquí con vosotros", respondía él. Sobera le preguntaba entonces si estaba preparado para afrontar este reto, posiblemente el más "duro" de su vida: "Sí, este es mi mayor reto televisivo , me he enfrentado a retos mayores que este", contestaba.

Ha sido entonces cuando el presentador ha aprovechado para preguntarle por su relación con Adara: "Por ejemplo... Ser pareja de Adara tiene que ser un reto importante también". Al concursante no le salían las palabras: "Bueno... Yo vengo aquí con una idea clara , entonces todo es más fácil. Vengo a dejar huella , a disfrutar cada momento al máximo y, sobre todo, conectar con los corazones de las personas que están al otro lado de la pantalla".

Tras sus palabras, el presentador le decía que muy probablemente Adara estaría viendo el programa y le pedía que le mandara "un mensajito". El concursante de 'GH DÚO' no dudaba y se disponía a hacerlo sin demorarse: "Que espero que todo le vaya muy bien, que es una chica trabajadora , muy... Pues eso...", comenzaba mientras Carlos le decía que le costaba encontrar los adjetivos y le pregntaba si estaría dispuesto a participar con ella como pareja de concurso.

"Son las horas, yo a estas horas suelo estar dormido. Le deseo lo mejor. Si me pusierais a elegir seguramente diría que sí porque han habido cosas que se han quedado pendientes, sin resolver. A mí me gusta resolver las cosas cara a cara y no a través de indirectas por redes sociales o por los platós", zanjaba.