Álex Ghita opina sobre el pasado televisivo de Marieta y ella reacciona

La tajante respuesta de Marieta a Álex después de que saque a la luz su pasado

Parece que Marieta y Álex Ghita no han empezado con buen pie su convivencia en 'GH DÚO'. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y el exnovio de Adara Molinero han chocado en alguna que otra ocasión, pero el enfrentamiento más tenso lo han vivido durante la noche del sábado, tal y como hemos podido seguir a través del minutado oficial del reality.

Durante la radio, los concursantes se han ido sincerando ante las preguntas que les planteaban Sergio Aguilera y José María Almoguera. En un momento dado, Marieta ha dicho que los espectadores la conocen muy bien, para bien y para mal y Álex, que parece haberse recuperado de su bajón inicial, ha aprovechado para hablar de un malentendido que han tenido ambos.

El pique entre Álex Ghita y Marieta en 'GH DÚO'

Marieta aclara lo que ha sucedido y Álex considera que su pique viene provocado por algo que Marieta ha provocado adrede (parece que Álex le preguntó que, a día de hoy, a quién nominaría y ella le respondió 'a ti'). "Vale, pues espero que no estés influenciada por los votos de una persona de fuera (se refiere a Adara Molinero) y que, conmigo, no vayas con el freno de mano". Es entonces cuando Marieta responde: "A ver, Álex, que a ti te afecte estar aquí por otra persona no es mi problema. Veo que eso te afecta".

Marieta no entiende qué tienen que ver "los votos de fuera" a los que se refiere Álex cuando ella ha dado una opinión personal: "Te nominaría a ti porque no he hablado contigo". A él no le vale esta respuesta y se levanta, dispuesto a zanjar la conversación. "Tienes que aprender a discutir con razones y no levantarte. Lo que pasa es que sabes que te jode que te diga que estás aquí por otra persona y, por eso, estás venga a nombrarme a mí los votos de otra persona".

Es aquí cuando Álex saca a la luz el pasado televisivo de Marieta: "Y tú estás aquí por haberle puesto los cuernos con el que era tu pareja por aquel entonces con Sergio, por eso estás aquí". Pero Marieta no se queda callada y responde de la siguiente manera: "Qué fácil. La persona que tienes fuera también se lleva mal con Miguel Frigenti y yo me llevo bien con Miguel Frigenti". Álex vuelve a insistir en que se hizo conocida por ser infiel a su novio y ella remata la discusión con un "lo hice con mi coño, no con el tuyo". El ex de Adara aplaude la respuesta mientras ella se queja de que siempre le saquen el mismo tema.

