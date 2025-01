La que fuera concursante de 'Supervivientes' y Pedro Solá mantienen una relación 'LAT' desde hace siete años y, pese a vivir separados, son inseparables. La pasión entre ellos no mengua, todo lo contrario "asciende", tal y como explica la propia Adara Molinero. Una chispa que se mantiene bajo un gran amor del que se conocen sus cimientos durante el videopodcast. "Me gusta todo de él" , comienza explicando Elena Rodríguez sin poder contener la risa coqueta.

Bajo la atenta mirada de su futuro marido, la presentadora de 'En las mejores familias' cuenta qué es lo que le ha mantenido enamorada de Pedro Solá durante todos estos años. "No dejo de admirarle, me gusta cómo me cuida y como ve nuestra relación" , subraya Elena Rodríguez, la cual confiesa que aún tiene mariposas en el estómago cada vez que está al lado de su prometido.

"Le miro a los ojos y me derrito, me impone y eso hace que me deshaga", exclama la madre de Adara Molinero, la cual saca una gran sonrisa a Pedro Solá con sus palabras. Por otra parte, su hija y Aitor Molinero se quedan asombrados con todas las declaraciones de su madre y no pueden evitar preguntarse si hay algo que le desencanta de su pareja.