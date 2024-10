Jennifer Lopez habla por primera vez de su divorcio: "Casi me deja fuera de combate, me sentía sola"

JLo solicitó el divorcio de Ben Affleck el 20 de agosto de 2024 en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles

Ahora, la cantante ha roto su silencio y ha hablado por primera vez de su separación del actor

El gran paso al frente de Jennifer Lopez en su divorcio de Ben Affleck: quiere "recuperar su dinero"

Jennifer Lopez se ha sincerado más que nunca y, por primera vez, se ha atrevido a hablar abiertamente de su sonado divorcio de Ben Affleck. Fue el pasado 20 de agosto cuando la cantante solicitó ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles su separación del actor tras dos años de matrimonio, fecha en la que habrían celebrado su segundo aniversario de bodas. Una ruptura que ya se habían replanteado el pasado mes de abril y que se hizo oficial hace ya casi dos meses.

Durante todo este tiempo, JLo ha permanecido al margen de las informaciones sobre su divorcio y de las diversas teorías que han circulado sobre ella y Affleck. Ahora, ha sido la propia artista quien ha compartido sus sentimientos, reflexiones y pensamientos y ha transmitido su verdad sobre esta difícil etapa de su vida.

"Me sentía sola, extraña, asustada, triste y desesperada (...). Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y simplemente pensaba: 'No, en realidad soy buena'", ha confesado Lopez a la revista Interview en una entrevista publicada este pasado miércoles 9 de octubre.

Pese al dolor que ha sentido, no se ha arrepentido "ni un segundo" de su relación con Affleck. "Eso no significa que no me haya dejado fuera de combate para siempre. Casi lo hizo".

Al hablar de los múltiples cambios que ha experimentado durante este proceso, ha asegurado que sintió "como todo mi maldito mundo explotara".

"Es un proceso que dura toda la vida. Creo que eso es lo que me encanta de la vida, que no hay un punto de llegada. Sólo se puede mejorar y crecer si uno lo desea. Se trata de crecer o morir, y yo no quiero hacer la parte de morir (...). Ahora lo entiendo de una manera mucho más profunda, lo que no significa que no cometeré errores en el futuro, pero de nuevo, cuando toda tu casa explota, estás ahí parado en los escombros pensando: '¿Cómo puedo evitar que eso vuelva a suceder?'. Y luego comienzas a examinarlo poco a poco y dices: 'Está bien, hice esto, esta fue mi parte en esto, esto es lo que debería haber visto al principio, esto es lo que no miré'. Esas cosas son las verdaderas lecciones", ha subrayado.

Ahora, la diva de El Bronx tiene claro que su prioridad más absoluta, además de sus dos hijos, los mellizos Max y Emme junto a Marc Anthony, es quererse y cuidarse a sí misma. "No es hasta que pasas por momentos increíblemente duros y enormes decepciones que nunca podrías haber imaginado, que estas cosas empiezan a volverse clarísimas. Pero para mí, el viaje comenzó probablemente cuando tuve a mis hijos, y eso fue hace 16 años".

Ahora, viendo su divorcio desde otra perspectiva, piensa que es "exactamente lo que necesitaba", aunque no significa que ya haya pasado página. "Estoy abrumada por decir que estoy soltera. Es un territorio nuevo, así que eso siempre da un poco de miedo".

Quererse a sí misma

Una de las cosas más importantes que ha aprendido a lo largo de estos años y que le ha servido como motor para sacar fuerzas ha sido "descubrirse, mirar atrás, a los sentimientos subyacentes y a los sistemas de creencias que tenemos sobre nosotros mismos que nos hacen tomar ciertas decisiones y crear ciertos patrones en nuestra vida". "Nunca hay que dejar de mirar hacia dentro, porque es muy fácil culpar a los demás".

Estos meses de verano en los que ha tenido que volver a aprender a vivir sin pareja han sido tremendamente difíciles para la compositora. "Tuve que decir: 'Necesito irme y estar solo. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo'. Ha sido jodidamente difícil", se ha lamentado. A pesar de ello, Jennifer ha asimilado la importancia de seguir adelante y entender que "estas cosas no me van a matar".

Asimismo, ha reconocido que le ha costado darse cuenta de que una persona puede amarla sin importar sus defectos: "Alguien que te ama de verdad te ayudará a sanar esas partes de ti misma. Eso es lo que he aprendido sobre el amor, que es algo que da seguridad".

Finalmente, ha destacado que, en estos momentos, no está buscando pareja. "No hay ningún bar nuevo porque no estoy buscando a nadie". "Las personas románticas, a las que les encanta tener una relación y quieren envejecer con alguien, pensamos: 'Tengo que tener eso para sentirme completo y feliz'. Y me he dado cuenta de que no es así. Sólo me ha costado 30 años para darme cuenta", ha señalado entre risas.

