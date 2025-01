Rosario está completamente destrozada y no es capaz de entender que su relación se haya terminado. Aunque en un primer momento no ha querido dar detalles de lo ocurrido, más tarde ha dado a entender con sus palabras a que habría sido él y no ella el que habría tomado esta decisión .

"Estoy mal. No sé qué deciros. Yo tampoco me esperaba esta situación, me ha pillado muy de sorpresa. En este momento estoy en casa de mis padres, no sé qué va a pasar con esa casa. Quiero quedarme ahí pero no estoy fuerte para quedarme. Los finales traen comienzos nuevos e inesperados, confío en ello", ha dicho hace apenas unos minutos en esta misma red social.