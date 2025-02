En esta ocasión, Aguilar no ha revelado a través de sus redes los motivos por los que ha tenido que pasar por quirófano, pero tal y como ha explicado a 'El Español', ha sido tratado por una "hernia post quirúrgica". "El año pasado tuve una operación de una hernia de hiato y de una lesión de esófago premaligna que me habían encontrado y todo salió fenomenal. "Pero por donde me operaron, al hacerme la laparoscopia, me ha aparecido una eventración, que es una hernia post quirúrgica", ha esclarecido.