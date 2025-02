El bonito gesto de Sandra Barneda con Andrea

Tras la hoguera de Tadeo, el próximo programa de 'La isla de las tentaciones' traerá consigo todas las demás. Unas hogueras absolutamente arrasadoras, en las que no faltarán los gritos y las lágrimas. Y, una nueva patada a la tablet , que saldrá volando por segunda vez en esta octava edición, esta vez por parte de Eros .

Además, el arrepentimiento de Joel, que tras haber caído en la tentación con Nataly, le puede el sentimiento de culpa: "Si no la quisiese como la quiero, creo que no me sentiría culpable", dice entre lágrimas. Y a sus lágrimas se sumarán las de Eros, que asegurará estar "dolido", y las de Álvaro, que teme por que Alba esté "sufriendo".