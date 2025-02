Anita y Montoya se saltan las normas y se reencuentran en 'Villa Playa'

La pareja ha protagonizado uno de los momentos más complicados de 'La isla de las tentaciones'

Sandra Barneda no ha dudado en ser clara tras lo ocurrido: "¿Os habéis vuelto locos? Esto es intolerable"

Anita y Manuel desatan su pasión con un apasionado encuentro sexual: "Tengo el carricoche en modo cohete"

Lo que comenzó siendo un privilegio terminó convirtiéndose en uno de los episodios más duros de 'La isla de las tentaciones'. Montoya fue elegido por sus compañeros para ver imágenes en directo de Anita. Pero, cuando descubrió lo que estaba ocurriendo entre su novia y Manuel, estalló como nunca antes y no dudó en salir corriendo para asaltar 'Villa Playa'.

"¡Me has destrozado! ¡Te vas a arrepentir toda tu vida! Con el papa frita, y tiene una gambita. ¡Fóllat***!", gritaba mientras avanzaba por la villa de las chicas. Torres y otros tentadores intentaban frenarle, pero la desesperación hacía que Montoya no parara de gritar.

Tanto que Anita llegó a escucharle desde su habitación mientras intimaba con Manuel: "¿Se están peleando?", se preguntaba. Pero pronto descubrió que se trataba de su novio y echaba a correr hacia él aunque Torres conseguía frenarla. "¡La has cagado como nadie! ¡Falsa! ¡Te va a explotar la bomba en las manos!", continuaba Montoya.

"¡Sinvergüenza! ¡Que te has lucido!", le gritaba ella mientras él se tiraba en la arena de la playa lamentándose y preguntándose el por qué de todo lo que había ocurrido. "¡Tú sabrás por qué! Que no mereces ni una lágrima mía", le respondía ella desde la distancia.

Sandra Barneda alcanza a Montoya

Fue en ese momento cuando Sandra Barneda logró alcanzar a Montoya. "No puedo ver cómo mi pareja está haciendo las cosas por venganza. Se acabó, Sandra. Esta es la última vez que yo te voy a montar a ti un mal rato. Yo he visto cómo se la llevaban a la cama. Me ha confirmado todo lo que presentía", le explicaba Montoya.

Mientras, Anita se desahogaba con sus compañeras y los solteros: "A mí que no me venga a hacer el show, que el primero que la ha liado ha sido él".

El reencuentro de Anita y Montoya

Pero, justo en ese momento, en el que Manuel abrazaba a Anita, esta le pedía que le soltara y echaba a correr nuevamente hacia él, esta vez sin impedimento, y conseguía llegar hasta donde estaban su novio y la presentadora. "¡Sandra, que yo me quiero ir con él ya! ¡Que me quiero ir de aquí! ¡Me quiero ir a mi casa!", gritaba mientras abrazaba a Montoya.

Sandra Barneda ponía orden, conseguía separarles y les pedía que dejaran de saltarse las normas: "Os acabáis de saltar las normas, va a tener consecuencias. Sabíais muy bien a lo que veníais. Anita, te pido, por favor, que vuelvas a la villa. ¡Todo el mundo dentro de la casa, no quiero que nadie salga de 'Villa Playa'! No voy a tolerar que nadie se salte las normas. No quiero más locuras esta noche".

Andrea intenta huir a 'Villa Montaña'

Pasado un rato, y cuando parecía que todo estaba prácticamente calmado, Anita no paraba de dar vueltas por el jardín. Todos estaban pendientes, para evitar que saliera corriendo una vez más, pero Andrea estaba a su vez pensativa. Y, según vio que Anita echaba a correr una vez más, no se lo pensaba dos veces y decidía salir corriendo también.

"¡Andrea!", le gritaban sus compañeras mientras la perseguían para, finalmente, conseguir frenarla. "Lo quiero ver. Yo quiero también. Quería intentar ver a Joel, que me viese, más que nada para que sé dé un golpe de realidad. Porque yo sé que si me ve, puede cambiar el chip", decía. Momentos más tarde, Anita regresaba también sin haber conseguido ver a Montoya: "No he llegado, estaba muy lejos".

El toque de atención de Sandra Barneda

Tras lo ocurrido, Sandra Barneda visitaba por sorpresa 'Villa Playa' y pedía a todos sus habitantes que se sentaran en el sofá: "¿Pero os habéis vuelto locos? Anita es intolerable esto que está pasando", comenzaba la presentadora.

Anita, muy afectaba, se disculpaba y aseguraba que no se esperaba lo que había pasado: "Llevo toda la tarde pensando en él y todo lo que me ha dicho me duele".

"Os habéis saltado las normas. No teníais que tener ningún tipo de contacto. Si queréis ver a vuestras parejas, me pedís una hoguera de confrontación. Tú también has intentado irte, Andrea", le decía a la novia de Joel, que se venía abajo explicado cómo se sentía.