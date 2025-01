En primer lugar, la expareja de Isabel Pantoja ha señalado que para una madre, "los hijos tienen que ser lo primero": " Agustín podrá tener cierto grado de culpabilidad en el trato con Isa, pero la responsable final siempre es Isabel. Si yo no quiero que a mi hija se la trate de alguna forma, pongo los medios para que eso no vuelva a ocurrir. La responsable eres tú, por mucho orgullo y soberbia que pueda tener, además de razones... son sus hijos".

Por otro lado, en cuanto a la relación que mantuvo con Isabel Pantoja, Diego Gómez apunta que, "en su fuero íntimo", la cantante fue "agradecida" con él. Y sobre si se sintió querido o no, tiene claro que "enamorado no". Y no sabe si realmente Isabel Pantoja fue desleal o no: "Algo raro pudo haber... ya te acabo de comentar que, al final, no fue honesta conmigo".