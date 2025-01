"Mi hija tiene un ataque de nervios encima... ha removido todo lo que ha pasado. Cuando salga del trabajo nos vamos al médico porque es que está fatal... No es lo que dice la gente. Ha pasado algo pero no lo que dice la gente. Si a mí me encierran la primera vez, no vuelvo la segunda. Han sido relaciones consentidas. Él iría la primera vez y a ella se le cruzarían los cables y lo encerrarían. Pero no se tiraron ni un día ni nada de eso...", cuenta la madre.