Mientras el lujoso barrio de Los Ángeles desaparecía entre las llamas, Woods utilizó la red social X para ir actualizando a sus 4,5 millones de seguidores del estado de la zona. “A todas las personas maravillosas que se han comunicado con nosotros, gracias por estar tan preocupados ”, escribió en un tuit. “Solo quiero informarles que pudimos evacuar con éxito . No sé en este momento si nuestra casa todavía está en pie, pero lamentablemente las casas en nuestra pequeña calle no lo están”, informaba.

La actriz Denise Crosby, conocida por aparecer en 'Star Trek: The Next Generation', comunicó a través de su cuenta de X que tanto ella como su esposo y su perro evacuaron la zona y se encuentran a salvo, pero no estaba segura si aún tenía una casa.