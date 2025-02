María 'La Jerezana', Miguel Frigenti, Maica y Romina Malaspina son los nominados de la semana en 'GH DÚO'

Tú decides con tu voto en la app de mitele quién será el próximo expulsado

Una discusión entre Romina y María 'La jerezana' aviva aún más la distancia entre los bandos: "Eso no se le hace a ningún compañero"

Los concursantes se han enfrentado a unas nominaciones que ninguno esperaba. Tras la expulsión de Dani Santos, los participantes descubrían por Carlos Sobera que arrancaba "una nueva etapa del concurso" en la que pasaban a jugar individualmente. No solo eso, sino que el presentador les explicó una nueva forma de nominar en la que no cabían las estrategias.

"Vais a tener que formar dos grupos de tres personas. Cada grupo se tiene que colocar en los círculos naranjas que tenéis delante. Estáis pensando que sobran dos, ¿cierto? Dos sobran y las que sobran serán nominados de forma directa", les anunció Carlos Sobera. Después, los concursantes pudieron hablar y decidirlo en minuto y medio. Nada más comenzar el tiempo, los dos bandos de la casa se separaron por completo.

En esta primera elección, Romina Malaspina y Miguel Frigenti fueron los dos primeros nominados. Cada grupo se había apartado pensando en la mejor estrategia para ellos. Luego, Romina y Miguel se plantaron en el círculo para exponerse a la nominación. De nuevo chispas entre los grupos por esta estrategia.

"Lo que pretendemos es que salgan el mayor número de nominados de nuestro grupo para no dividir el voto", confirmaba Óscar tras la decisión. "Jugar no es incompatible para vivir. Es lícito. Como hemos escuchado que iban a hacer estrategia... Dijimos de hacerlo amistoso pero como hemos escuchado eso, pues mira", añadía Maica. Desde el otro bando, fue Marieta quien replicó: "Nadie ha dicho que hacer estrategia sea algo malo. Nos hemos puesto de tontos. No os hemos puesto de malos (...) Todo lo que hacemos o decimos, lo cambiáis", dijo.

Romina, Miguel Frigenti, Marieta y Maica salen nominados en la dinámica

En el siguiente paso de la nominación, los concursantes debían juntarse en un grupo de cinco personas. Marieta le decía a José María Almoguera y a María 'La Jerezana' que fuesen al círculo. Ellos le preguntaron si estaba segura de exponerse mientras iban camino al círculo.

"Era la estrategia desde el principio. Yo soy muy justa. No he salido nominada hasta ahora por 'H o por B', así que me encanta tener un 'feedback' con el público, ver qué quieren de mí y si no pues nada, a casa con mi Suso y dejo de dar por saco", explicó Marieta al convertirse en nominada.

Con la última elección, de nuevo se sucedía una fricción entre los bandos al no comunicarse entre ellos. Y cuando aún quedaban 25 segundos, Maica se quedaba sola en el círculo de nominada, cumpliendo con éxito la estrategia de su grupo. "Han hecho lo mismo que antes. No sé cómo no lo habéis visto", les señaló María a José María Almoguera y María Sánchez. "Marieta ha sido la única que ha tenido ovarios de autonominarse. El resto lo ha dicho con la boquita pequeña", añadía Miguel Frigenti, afeando el gesto de José María y María.

Tras el fin de esta dinámica, Romina, Miguel, Maica y Marieta se convertían en los nominados de la semana.

Óscar hace uso de su poder del intercambio y cambia la lista de nominados

Sin embargo, Óscar Landa aún podía cambiarlo todo al haber sido el ganador del 'poder extra' que había en juego. Además de decidir compartir la 'suite' solo con Maica, el concursante también hizo uso de su 'poder del intercambio en las nominaciones'.

"Lo tengo claro. Saco a Marieta y meto a María 'La jerezana'. La estrategia que hemos seguido hasta ahora es subir a tres de un grupo y a uno de otro, para que hagan fuerza y no dividan todo; Marieta, además, al margen de todo me cae bien; y María 'La jerezana', es claro y patente que no lo soporto, con perdón", justificó Óscar.