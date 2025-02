Ni conociendo la estrategia del grupo de Miguel Frigenti fueron sus rivales capaces de intentarlo, dejando que la volvieran a repetir delante de sus ojos

María Sánchez, quien asumió el rol de Dani Santos tras su expulsión, protagonizó un momento vergonzoso al recibir la noticia de la expulsión de Dani

El grupo de Miguel Frigenti contó pormenorizadamente cómo hicieron la estrategia que anoche se reveló como acertada. Con Dani Santos expulsado y unas nominaciones diferentes a todo lo conocido, volvían a hacer la misma estrategia, pero esta vez ante los ojos del equipo rival. Un equipo negado para el juego e incapaz de reaccionar, a pesar de haber anunciado que esta semana ellos también harían estrategia. Tuvieron la oportunidad de intentarlo y solo Marieta se arriesgó a salir a la palestra. Los compañeros de su grupo la dejaron sola y vendida. La lección de cómo se juega este juego fue histórica.

Marieta quedó nominada junto a Miguel Frigenti, Maica Benedicto y Romina Malaspina. No era mala solución, pero Óscar Landa había logrado el privilegio del intercambio. Tenía la opción de meterse él y salvar a uno de su equipo, pero ya habían estudiado que es quién menos divide el voto. No en vano se salva todas las semanas con porcentajes muy pequeños. La otra posibilidad era cambiar el concursante del otro equipo que se enfrentaría a ellos, y eso es lo que hizo. Óscar salvaba a Marieta para meter a María Sánchez. Lo habían discutido previamente sin llegar a un acuerdo de contra cuál de las dos debían ir. La decisión de Óscar premiaba a la única que tuvo la valentía de salir a la palestra y metía a una María que ha mostrado en los últimos días su peor cara.

¿Será María Sánchez la nueva Dani Santos?

Marieta tenía claro que ella sería la nueva Dani, aunque finalmente le corresponde ese papel a María. La jerezana había protagonizado un rato antes el momento más vergonzoso de la gala. Por cierto, fue la mejor gala de la edición, una pieza de coleccionista perfecta de principio a fin. En la casa acababan de conocer que el expulsado había sido Dani. María recibió la noticia seria y mantuvo la misma cara larga hasta que conectó Carlos Sobera. Estaba seria, pero serena y en cuanto vio en el pantallón al presentador se echó a llorar. La habíamos pillado interpretando el papelón de su vida. Ella, que presume de ser la más real.

Las noticias de la expulsión de Dani y la repetición de la estrategia pese a lo difícil que se lo habían puesto con una extraña mecánica nominatoria, dejaron en un segundo plano la otra gran elección de la jornada. Alex Ghita era el repescado y Manuel Cortés volvía a experimentar el rechazo de la audiencia una semana después de la primera vez. No sé si es más falsa María o Manuel, que negaba durante la gala haber dicho de Romina la frase “¡No tienes clase como mujer!”. Con gran convicción, aseguraba haber dicho que no tiene clase como persona, no como mujer. Se viralizó poco después en redes sociales el vídeo donde se puede ver y escuchar que dijo “mujer”, sin ningún género de duda.

Después de ver los concursantes las imágenes del “todos contra Romina” repitieron el mismo esquema de enfrentamiento, que consistía en machacar todos a esta misma concursante. Se produce entonces un combate desigual donde Romina está en inferioridad de condiciones. Intentaron pintar a esta concursante como alguien despreciable por reaccionar sacando el dedito y otros gestos poco edificantes. Sergio ya había reaccionado antes, cuando la argentina tan solo lo había llamado “tontito”. No está bien insultar, pero la respuesta de Sergio era mucho más grave. “Estás podrida por dentro”, afirmó. Dice Sergio que reaccionó por lo de “tontito”, el dedito y todo lo demás, pero cuando decía esa ofensiva frase solo había ocurrido lo primero.

Reprochó Sergio Aguilera que Romina Malaspina no se hubiera disculpado, pero resulta que lo hizo públicamente en la gala. Eso parece que tampoco valía, pero además entraba en contradicción con Manuel, quien había asegurado que Romina se había disculpado hablando con él. ¿En qué quedamos? ¿Se había disculpado o no? ¿Hacerlo públicamente tiene menos valor que decirlo personalmente? Es tan desproporcionada la reacción a la actitud algo macarra de Romina que me pareció extraño no ver a nadie recordando que el propio Sergio, ahora defensor de la moral y las buenas costumbres, amenazó a Alex con darle una paliza hasta que mease sangre. Fue perdonado por ello, pese a lo cual no dejaré de recordarlo cada vez que lo vea conveniente.

El momentazo de la noche… y de la edición, probablemente

A pesar de lo intensa que fue la gala, la expulsión de Dani, la repetición de la estrategia en las nominaciones y que se quedase finalmente Alex repescado, el momentazo de la noche estuvo protagonizado por Miguel Frigenti y Romina Malaspina en la sala de expulsiones. Vieron un buen resumen de la charla que tuvo Miguel con Óscar a eso de las cinco de la madrugada del miércoles y que ocupó ayer buena parte de mi artículo. Los dos vieron las imágenes callados y muy respetuosos. Se hizo después un incómodo y largo silencio, hasta que Romina tomaba la palabra para decir que Miguel tenía razón.

Romina Malaspina respetaba su opinión a pesar de resultar muy dolorosa para ella. Recordemos que Miguel Frigenti había compartido con su compañero y, por extensión, con toda la audiencia, las ganas que tenía de continuar jugando con Óscar Landa y Maica Benedicto, cargándose de un plumazo “al señor Alex Ghita y a la señora Romina”. Miguel reconoció que era duro para Romina, pero lo había sentido así. A su vez, ella agradecía las enseñanzas del colaborador y prometía no volver a comprometer a su grupo con más salidas de tono.

Al tiempo que encajaba bien lo escuchado, una lágrima recorría la mejilla de Romina y se le entrecortaba la voz. Entonces Miguel la abrazaba. Con sinceridad y sin dobleces, los dos habían logrado meterse a la audiencia en el bolsillo. Esa secuencia en directo era Gran Hermano en estado puro, algo que el otro grupo no ha llegado a oler si quiera en una ocasión. No descarto que si Miguel Frigenti les hace un croquis puedan llegar a aplicar una estrategia en futuras nominaciones, aunque fácil no está. Pero lo que nunca podrían hacer es protagonizar un momentazo como el de estos dos concursantes.

Miguel Frigenti y Romina Malaspina demostraron ser dos concursantes muy valiosos, a los que me gustaría ver en la final de esta edición junto a Maica Benedicto y Óscar Landa. La primera había demostrado valentía volviendo a autonominarse, aun sabiendo el enorme hate que tiene. El segundo tuvo la genialidad de vestirse de hippy para la gala y llamar a todos “tío” todo el rato, incluso al presentador. Son los cuatro jinetes del apocalipsis realitero, un equipo de ensueño en una edición que hubiera sido muy normalita de no estar ellos. Destaca entre los cuatro Miguel Frigenti que es ya uno de los mejores concursantes de la historia del programa. Un jugador valiosísimo que está a años luz de casi todos los demás. Su estrategia ha salido bien esta semana y, aunque no vuelva a ser exitosa en su repetición, se trata de una preciosa lección de juego. Es tan satisfactorio y se disfruta tanto su juego como con Carlos Alcaraz derrochando buen juego en un Gran Slam o Lamine Yamal dando uno de sus pases de gol mortales de necesidad.

Observatorio de nominaciones

El día que se disolvían los dúos y comenzaban a concursar en solitario, lo cual viene a suponer el comienzo del fin, tenían que nominar con una mecánica tan novedosa como intrincada. Todos los concursantes, ya jugando sin compañía, estaban en un círculo blanco ante el que había otros dos de color naranja. Eran cuatro por cada grupo, en total ocho concursantes, y tenían que ponerse tres en cada círculo naranja. Estos estarían momentáneamente salvados y quienes se quedasen en el primer círculo blanco serían los primeros nominados. Enseguida reunió a los suyos Miguel para darles las indicaciones necesarias y decidían quedar nominados el propio Miguel y Romina.

El siguiente paso fue pasar a un círculo azul los cinco concursantes que decidiesen salvarse. Decidió salir nominada por primera vez Marieta. Ahora tendrían que ir dos concursantes a cada círculo verde que tenían delante. El quinto estaría nominado directamente, y fue Maica. Por tanto, quedaban nominados Miguel, Romina y Maica con Marieta, única de su grupo que se quiso arriesgar. Como empecé diciendo, en su cara y disponiendo ambos grupos de las mismas herramientas habían logrado repetir la estrategia de esta semana. En Marieta se concentrará un voto que quedará dividido en tres concursantes del grupo rival. Si funcionaba igual de bien que con Dani sería Marieta la salvada, pero aún quedaba el privilegio de Óscar, concursante que había desalojado el cubo de las bolas en menos tiempo.

Además de decidir que él y Maica sean los habitantes de la suite esta semana, Óscar tenía el privilegio de sacar a un nominado y meter a otro. Ya he contado antes que sacó a Marieta y metió a María, por lo cual los nominados definitivos son: María Sánchez, Miguel Frigenti, Romina Malaspina y Maica Benedicto. La misma estrategia ya ensayada esta semana y que dio con Dani Santos en la calle. Si vuelve a funcionar será el fin de la pareja más insulsa nunca vista y José María podrá dejar de fingir un interés por esta chica que me parece claramente inexistente. Y si no funciona esta vez se ira un concursante que arriesgó y decidió jugar en lugar de estar tan solo viéndolas venir.

Moleskine del gato

Los últimos porcentajes ciegos para la expulsión estaban así: 46 %, 23 % y 31 %. Interpreta Dani Santos una igualdad de ambos grupos ante la audiencia, aunque igual hubiera sido distinto si en lugar de él hubiera sido otro el expuesto. Los porcentajes ciegos para la repesca también revelan cierta igualdad en los grupos al estar así la última vez que fueron mostrados: 55 % y 45 %.