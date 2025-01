La postura de Manu Lombardo tras conocerse que Susana Megan tiene novio

Después de mantenerlo en silencio, Susana Megan ha anunciado por sorpresa que tiene nuevo novio y con las imágenes ha revolucionado a las redes sociales. Medio año después de comunicar su ruptura con Manu Lombardo , la expretendienta de ' Mujeres y Hombres y Viceversa ' ya no oculta que vuelve a estar enamorada y las instantáneas y sus palabras no han dejado indiferente a nadie. "¡El amor es para valientes!" , expresaba la influencer. Sin embargo, el único que no ha reaccionado de forma directa ha sido el propio Manu Lombardo, dejando clara su postura con respecto a esta noticia.

Por el contrario a lo que siempre ha venido haciendo, Manu Lombardo no se ha pronunciado y su postura ha sido la de no estar presente en Instagram donde desde hace varios días no comparte ningún tipo de contenido. Si a través de sus últimas publicaciones, el extronista de 'MyHyV' ha dejado claro que se están reinventando y que en esta nueva etapa está cuidando su físico y a los suyos, se ha mantenido al margen de las novedades de su ex Susana.