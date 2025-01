Bad Bunny se sincera como nunca: "Cuando cumplí 20 años pensé que me iba a morir"

El pasado 5 de enero, el cantante puertorriqueño lanzó su disco 'Debí tirar más fotos'

Desde entonces, Bad Bunny no para de acaparar titulares y conceder entrevistas para promocionar el álbum

Ahora, Benito, su nombre real, se ha abierto en canal sobre su vida privada, su familia y sobre cómo es más allá de la música

Bad Bunny paralizó la industria musical el pasado domingo 5 de enero con el lanzamiento de su esperado álbum 'Debí tirar más fotos', en el que incluye homenajes a su Puerto Rico natal y críticas a los problemas que enfrenta la isla.

El lanzamiento de su sexto disco de estudio, compuesto por 17 canciones, tenía lugar la víspera del Día de Reyes, ya que como el cantante adelantó se trataba de un regalo para sus fanáticos.

'Debí tirar más fotos' deja atrás el reggaeton y se sumerge en otros géneros musicales como la salsa y cuenta con colaboraciones de artistas menos conocidos como Rainao en el tema 'Perfumito nuevo'; Chuwi en 'Weltita'; Dei V y Omar Courtz en 'Veldá', y Pleneros de la Cresta en 'Café con ron'. Otras de las canciones del disco que más han sonado son 'Nuevayol', 'Voy a llevarte pa' PR', 'El clúb', 'Pitorro de coco' y 'DTMF', entre otras. Cabe destacar que el puertorriqueño fue en 2024 el artista latino más escuchado del mundo en Spotify y el tercero a nivel mundial.

Desde este pasado domingo, el cantante no ha parado de acaparar titulares por las canciones que conforman el álbum y por la estrategia de marketing que utilizó para impulsar su producción. Para promocionarlo, el boricua ha aparecido en diferentes medios de comunicación para hablar de la música, y también de su vida personal. Así lo ha hecho en el programa 'Alexandra a las 12', de Telemundo Puerto Rico, donde el artista se ha sincerado como nunca sobre su vida privada, su infancia, su familia y sobre la posibilidad de ser padre.

"Yo quiero que en el momento que tenga una criatura y una familia poder dedicarle todo mi tiempo. No quisiera decirle que me tengo que ir de gira ahora o me tengo que ir. Quiero que cuando llegue ese día yo tenga el tiempo para dedicarme al amor, a la crianza, a criarlo, a dedicarle tiempo porque para mí eso es bien importante. Si algún día se da, quiero que sea de esa manera, poder criarlo con cariño y amor, que no sea de otra forma", ha asegurado a la cadena de televisión.

El 'conejo malo' también ha explicado cómo es su vida más allá de la música y cómo son sus reuniones familiares. "Cada vez que comparto con mi familia se siente igual, y eso a mí me llena de felicidad, el saber que no importa la manera en la que el mundo me pueda ver porque mi familia siempre me va a ver como Benito Antonio, como lo que soy yo".

Sobre su infancia, ha destacado que "nunca me faltó un plato de comida" pese a la difícil situación económica a la que se enfrentaban. "A mi mamá hay que darle un premio, porque con cuatro hombres en casa era súper difícil", ha revelado. "Yo puedo decir que tuve una niñez bien bonita. La puedo resumir diciendo que no me faltó amor".

Asimismo, ha revelado cómo se sintió aquellos primeros años en los que la fama llegó a su vida. "Estoy muy agradecido porque los primeros años en los que tuve que afrontar este gran impacto y giro que dio mi vida a veces me daba miedo, y creo que es algo que nunca he dicho y me apena que sea por la televisión por donde lo escuchen, pero yo lo sentí así", ha aseverado Bad Bunny.

No son las únicas declaraciones que ha dado a un medio de comunicación. También durante una entrevista en 'The Zane Lowe Show' de Apple Music One ha hablado sobre su lado más personal y su trayectoria profesional. "Siempre me ha costado hacer amigos. Es porque soy una persona tímida. Por eso siempre he tenido los mismos amigos desde que era niño. Y no soy antisocial, pero me cuesta dar un paso al frente. Tengo muchos hábitos muy extraños de la infancia", ha explicado.

A sus 30 años, el cantante de 'Un verano sin ti' ha compartido que, cuando cumplió 20 años, pasó una etapa delicada en su vida. "Todavía soy joven, pero acabo de cumplir 30 años. Recuerdo que cuando cumplí 20 estaba deprimido. Pensé que iba a morir. Era el final de mi vida. Pensé: '¡Oh, Dios mío, tengo 20 años! ¡Soy un maldito viejo! ¡Estoy a punto de morir! ¡Este es el final!'". Cabe destacar que por aquel entonces estudiaba Comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico y a su vez trabajaba en un supermercado.

Su álbum debut llegó en 2018, y ahora, a punto de cumplir una década en la industria musical, el artista también ha reflexionado sobre su trayectoria. "He estado reflexionando sobre toda mi vida, mi historia y también sobre mi carrera, durante todos estos años. Estoy a punto de cumplir 10 años en la industria. Y eso es una locura porque a veces siento que soy un novato".

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.