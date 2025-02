David Rodríguez, a punto de dejar Gran Canaria para regresar a Córdoba

Pese a que Anabel compartía hace tan solo unos días una tierna imagen de los dos en compañía de su pequeña Alma, lo cierto es que los rumores de crisis e incluso de ruptura en la pareja no han cesado.

Ahora, nuestra compañera Arabella Otero comparte en 'Fiesta' una información exclusiva que dará mucho que hablar en los próximos días: David está a punto de dejar la isla, regresa a Córdoba . El motivo no es otro que e l fin de la baja de paternidad de la que el fisioterapeuta estaba disfrutando en los últimos meses: "Tiene que regresar al trabajo y va a poner rumbo a Córdoba en las próximas horas ".

"David, en su declaración ante el juez, contó algo que a Anabel, y en especial a Merchi no le hizo ninguna gracia. Me cuentan que Anabel, por ser su pareja, no le dio más importancia, pero que Merchi sí que se lo habría tomado especialmente mal".