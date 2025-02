"Ha sido una de mis entrevistas más impactantes, ha sido estremecedor. Es una mujer que estuvo llorando durante toda la entrevista. Me he encontrado a una mujer anulada ", asegura Omar Suárez, que ha sido el encargado de entrevistarla para el programa. Y es que la figura que describe Nicols de Patón es muy delicada a través de frases como la siguiente: "La frase que me decía él era 'cállate y obedece'. Fui su esclava y no lo seré nunca más en mi vida. Esto que me ha hecho no tiene nombre. Bueno, sí tiene nombre, pero yo no puedo decirlo porque es muy fuerte".

Nicols asegura que ha estado veinte años callada por miedo pero que ahora decide destapar todo lo que vivió junto al abogado porque "ya no tengo miedo de ti ni de nadie": "Yo he tenido mucho miedo durante años. Fue un infierno, la gente tiene que saber lo que he vivido. Él me hizo creer que quiere una familia, pero cuidado, él no quiso tener una familia, quiso tener otra cosa". "Me ha engañado, me ha abusado con mentiras, se ha aprovechado de mí. Sufrí tanto que no te lo puedes ni imaginar", añade, visiblemente emocionada.