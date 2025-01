Tras terminar el año anunciando su ruptura con la que hasta ahora era su pareja Marco Panosian y zanjar así los rumores que llevaban un tiempo sonando en sus redes al no verles juntos, la influencer daba una explicación con la que contaba por qué ambos habían puesto fin a su relación de más de un año. "Hace un mes que Marco y yo estamos separados. No ha pasado nada, no hay un motivo de peso, simplemente ha sido así. La relación ha sido perfecta, es la primera vez que me tratan como me merezco en todos los sentidos".