Elena Tablada estalla tras la última exigencia y prohibición de Javier Ungría . Tras su mediático y polémico divorcio, el exconcursante de ' Supervivientes ' ha tomado una drástica decisión respecto a la exposición de su hija Camila en redes sociales, a la que su ex ya no puede mostrar sin pixelar. Una medida que Elena ha acatado, aunque no sin mostrar de manera pública su descontento.

La ex de Bisbal no comparte el pensamiento de Javier Ungría, contra el que ha estallado. "El padre ahora resulta que quiere que la tape...", se queja la empresaria. "¡Pero si él se hartado de poner fotos de Camila… es para flipar y para hacérselo mirar!" o "No me lo puedo creer", son algunas de las respuestas que esta contestación de Tablada en redes ha tenido. Respuestas ante las que la hispanocubana no se ha quedado callada. "Yo tampoco. Es un flipar constante", ha dicho mostrando estar completamente en desacuerdo con su exmarido.