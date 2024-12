Tras decidir hace más de dos años emprender caminos separados, Javier Ungría ha tratado de no hacer caso a todo lo relativo a su negocio de hostelería y el poco tiempo que pasaba en casa y que ahora reprocha Elena Tablada. "Me imagino que tendrás sus motivos, sus puntillitas, pero no me importa. Yo no me enamoré de Elena por su trabajo desde luego. Me enamoré de ella como persona, como madre y amiga", ha manifestado.