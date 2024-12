El periodista recordó que la ex de David Bisbal le pedía al exconcursante de 'Supervivientes' una pensión económica, desmintiendo así que ella no estuviera interesada en este aspecto: "Parece que le quiere dar la vuelta, pero es que como tú decías el otro día [refiriéndose a Joaquín Prat] de la gente que se levanta por la mañana... Salir a trabajar cuesta". "La España que madruga, ¿quieres decir que Elena Tablada no pertenece a la España que madruga?", le decía entonces el presentador del programa de Telecinco.