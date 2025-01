Estas Navidades no han sido las mejores para Lucía Sánchez . Este año la exconcursante de ' La isla de las tentaciones' ha pasado la Nochebuena junto a su pequeña en el hospital, ya que la niña ha sufrido un problema de movilidad en las piernas , el cual empezó a experimentar durante su viaje a París. Muy preocupada, la influencer actualiza el estado de su salud de su hija Mía, tras su ingreso hospitalario y se sincera sobre lo duro que ha sido para ella esta situación.

Después de anunciar su ruptura con su reciente novio, Manuel Gaona, la ganadora de 'Gran Hermano Dúo' cuenta a sus seguidores cómo se encuentra su hija después de pasar una semana ingresada en el hospital. "Todavía estoy preocupada porque el problema no está resuelto del todo y es algo que me perturba", comienza explicando Lucía Sánchez, la cual recuerda lo mal que lo pasó los primeros tres días del ingreso de la niña, ya que los médicos no sabían qué tenía.