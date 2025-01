En una publicación de esta empresa, explican los beneficios que tiene el sol como alguna vez ya había hecho Llorente. " Viejo Paradigma falso : “El Sol produce cáncer de piel. Si lo que quieres es vitamina D, necesitas un suplemento, no el sol". Dedican expresamente el mensaje de la publicación a todos aquellos que difunden y creen ese paradigma.

"Tus mitocondrias, el órgano que se encarga de mantener la energía del cuerpo, funcionan con luz roja e infrarroja. En interiores no hay. Si estás al Sol tendrás energía a nivel celular. Si no, no. Ayuda a la estructuración el agua del cuerpo. Esto la convierte en el mejor antioxidante de la naturaleza y produce melatonina en todas tus células, una sustancia que ayuda a regular y mantener un ciclo de noche y día equilibrado".