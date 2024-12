Marcos Llorente ha dado de qué hablar en las redes sociales al mostrar unas de sus muchas rutinas

El centrocampista del Atlético de Madrid ha compartido un vídeo sin camiseta en la calle haciendo frente a las bajas temperaturas

Hablamos con el experto José Francisco Tornero-Aguilera, profesor e investigador en el área del Deporte en la Universidad Europea

Marcos Llorente ha revolucionado las redes sociales al mostrar una de sus muchas rutinas: pasear por la calle sin camiseta a 0º grados. El centrocampista del Atlético de Madrid ha sorprendido a sus más de 2,3 millones de seguidores al compartir un vídeo junto a sus perros en las inmediaciones de su hogar a primera hora de la mañana y semidesnudo, haciendo frente a las bajísimas temperaturas de este frío mes de diciembre.

"Como cada mañana, aprovecho para sacar a los perros y exponerme al frío, que eleva la melatonina a través de métodos directos e indirectos", explicaba. "Lo malo del frío es que es gratis y poca gente lo va a recomendar. Ya sé lo que estáis pensando… pero no, ni me voy a resfriar, ni me voy a poner malo", añadía Llorente. De hecho, ha aseverado que es "imposible" que se enferme. "Es imposible que lo haga. Como todo en la vida, requiere un proceso de adaptación, y yo ya he pasado por eso", ha añadido.

Pero, ¿qué beneficios y riesgos tiene exponerse a esta práctica? Desde la web de Informativos Telecinco hemos hablado con José Francisco Tornero-Aguilera, profesor e investigador en el área del Deporte en la Universidad Europea, para conocer todos los detalles de esta exposición al frío.

"Esta exposición es una herramienta más y es maravillosa. Se lleva haciendo toda la vida, lo que pasa que hasta que no sale un jugador hablando de ello no llega al público. Es cierto que tiene muchísimos beneficios, pero esto es como todo, que no es para todo el mundo. Hay un proceso de adaptación y protocolos", comienza el especialista.

José Francisco suele diseñar esta práctica para personas con altos cargos ejecutivos y deportistas que están sometidos a "mucho estrés". Y el protocolo que recomienda, y que explica la ciencia, es "hacerlo a primera hora de la mañana". "Hay varias maneras de exponerse al frío, ya sea a nivel temperatura ambiente o a nivel de inmersión. La ciencia dice que esta última es mucho más interesante que la propia exposición con aire".

Así, las exposiciones deberían ser "de 2 a 5 minutos y la temperatura tiene que oscilar entre los 8 y los 15º grados aproximadamente. También se recomienda que se haga unas 3 o 4 veces a la semana. Es lo que nos dice la literatura científica. Hay que estar varias semanas para que aparezcan estos beneficios a largo plazo".

El proceso es otro cuando alguien quiere iniciarlo. "Entonces recomendamos duchas frías de unos 30 a 60 segundos y que vaya aumentando ese tiempo a medida que el cuerpo se va adaptando", explica el experto, que afirma que "a nadie le gusta levantarse a la mañana y que lo primero que hagas sea meterte 60 segundos en agua helada". El cuerpo lo detecta como "una amenaza" y responde a ella "liberando una serie de hormonas muy positivas".

Beneficios

¿Qué beneficios puede producir la práctica que sigue Llorente? Tornero-Aguilera señala a este medio que, sobre todo, "el aumento del estado de alerta y de la energía". "Es decir, cuando te expones a ese frío hay una sensación, digamos subjetiva, de aumento de la energía. Hay una modulación del cortisol, que sirve muchas veces para personas que están sometidas a un estrés. Esta es una de las maneras más interesantes, no invasivas y naturales de modular la cantidad de cortisol en sangre sin llegar a un exceso".

También mejora "la eficiencia del metabolismo de los deportistas de élite". Huelga decir que los futbolistas, entre otras personalidades, deben tener un metabolismo "extraordinario", es por ello que "les ayuda a mejorar la eficiencia metabólica con esta exposición al frío, como con las dietas".

El investigador recalca que hay estudios en los que se observa que "mejora la sensibilidad a la insulina". Y lo más interesante para lo que se utiliza también, aparte de para el estrés, es "para la mejora de la respuesta inflamatoria".

Riesgos

José Francisco asevera que, como todo, la exposición a las bajas temperaturas también tiene contraindicaciones que hacen que "debamos tener mucho cuidado". Esto se aplica para pacientes que tengan patologías como "trastornos vasculares periféricos graves, hipertensión arterial que no esté controlada, urticaria a frío, neuropatía periférica o alguna alteración sensorial".

Sin embargo, hace hincapié en que está más que demostrado que "si una persona normal, sin ningún tipo de patología grave, se ducha por la mañana con agua fría unos segundos consigue una serie de efectos a nivel metabólico e inflamatorio muy beneficiosos".

Excederse con esta práctica tampoco es bueno. "Vemos casos, como con deportistas de la National Hockey League (NHL), en los que vemos que cuando se utiliza en abuso tiene un efecto contrario. Yo siempre digo que la inflamación es positiva, pero hay que saber cuándo utilizarla. Tiene que haber una cautela", advierte.

En cuanto al cambio brusco de temperatura, el profesor de la Universidad Europa manifiesta que, en casos extremos, podría haber un "shock término". Y pone un ejemplo: "Si estás en casa a 30º grados y con la calefacción a tope, y sales de casa prácticamente desnudo a 0º grados. Sin embargo, son "circunstancias muy excepcionales," ya que, según él, "lo normal es que la casa en invierno esté a 15 o 20º grados como mucho".

Finalmente, José Francisco avisa: "Tenemos que empezar a escuchar un poco más a la ciencia y no a lo que decían nuestras madres de 'no andes descalzo que te vas a resfriar', porque ya sabemos lo bueno que es andar descalzo. Pues esto es lo mismo, no te vas a resfriar porque te expongas de esa manera al frío a no ser que seas una persona inmunodeprimida, pero no le eches la culpa a que hayas estado en la calle 30 segundos sin camiseta porque a día de hoy, con el frío que hace en España, miles de personas están con anginas y con un resfriado", sentencia.

